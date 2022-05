"Lo siento, no puedo hacerlo": ¡Ceylan, en shock tras la negativa de Han a casarse con ella!

La pareja estaba teniendo una íntima charla a la luz de las estrellas junto al fuego y Ceylan ha decidido sincerarse. La joven ha retomado una conversación que tuvieron hace unos días: “¿qué quieres que te diga?”, ha contestado Han muy desconcertado, pero es ella quien tiene algo que decir.

“Me he cansado de imaginar cómo sería nuestra vida si estuviéramos casados”, ha empezado diciendo. Ceylan es consciente que no sabe vivir sin Han, quiere estar junto a él allá a donde vaya y “salvarle” del odio que siente. Él, mientras la escuchaba hablar, no ha sido capaz de articular palabra

“¿Me harías el gran honor de casarte conmigo?, ha terminado diciendo muy emocionada. “Tu silencio me está poniendo nerviosa”, ha dicho inquieta. Pero Han no lo tiene tan claro como ella: “lo siento, pero no puedo Ceylan”.

Una vez más, Han ha vuelto a romperle el corazón a Ceylan.

¿Qué pasará ahora?