Safiye se siente traicionada por Han: “Hiciste que yo te lo prometiera”

Safiye se siente traicionada por Han tras descubrir que se ha casado con Inci a sus espaldas. La relación entre los dos hermanos pende de un hilo: Han se siente orgulloso de su matrimonio, mientras que Safiye no es capaz de quitarse su coraza y exteriorizar los sentimientos que tiene hacia Naci.

A pesar de que Han es consciente del amor que Safiye sigue sintiendo hacia Naci, ella lo niega rotundamente delante de su familia.

Safiye se siente traicionada por su hermano cuando recuerda un episodio de su infancia que le ha marcado para siempre: ella misma le prometió que nunca se iba a casar ni iba a abandonar a su familia.

“Tú hiciste que yo te lo prometiera y al final no me has correspondido”, lamenta Safiye al recordar este momento de su niñez.