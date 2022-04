Safiye, nerviosa al ver su boda con Naci cada vez más cerca, le pide consejo a Gülben: “Jamás he sido valiente en el amor”

Safiye se encuentra totalmente perdida. Ahora que es consciente que su boda está cada vez más cerca, va corriendo a contárselo a Gülben para pedirle consejo.

Le cuenta que, por miedo a perder a Naci, le ha dicho que sí y su prometido va a ir ese mismo día a pedir su mano a su padre.

Safiye, con más inseguridad que nunca, cree que su hermana puede darle los mejores consejos ya que considera que Gülben es todo un referente para ella al creer que ha superado sus miedos: “Yo jamás he sido valiente en el amor, pero tú sí”.

Pero nada más lejos de la realidad, Gülben, decepcionada consigo misma, no se atreve a confesarle a su hermana que todavía no es capaz de dormir con su marido y miente a su hermana para no desanimarla: “No hay nada mejor en este mundo que despertarse junto a la persona que amas”.

“Ojalá yo también sea capaz de conseguirlo”, le dice una Safiye un poco más animada.

¿Descubrirá que Gülben no le ha dicho toda la verdad?