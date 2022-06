Safiye, aterrada al descubrir en su casa al perro que Han ha adoptado

Han ha adoptado a un perro al que habían abandonado en la calle y en él encuentra el mejor amigo que en estos tiempos necesita tras haber terminado su relación con Ceylan.

Cree que con este nuevo amigo tiene muchas cosas en común porque a los dos les han abandonado.

Han que lo tenía escondido en el cuarto de calderas decide llevárselo a su habitación cuando de repente entra Safiye y se desata el caos.

“¿Cómo has podido darme este disgusto?” Safiye no puede creer que haya un perro en su casa y que esté encima de la cama.

Safiye entra en pánico al creer que toda la casa está llena de gérmenes y le dice a Han que eche al perro de su casa, pero Han dice que no piensa hacerlo porque no tiene a dónde ir: “Ahora necesito el amor que este perro me da. Los dos estamos solos”.

Han entonces le dice que, si se va el perro, al que ha llamado ‘Soldadito’, él se irá también de casa.