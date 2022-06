La romántica cena de Safiye y Naci: “Tengamos hijos o no, seremos felices”

Desde que Naci y Safiye se reconciliaron, el joven no quiere perder ni un segundo sin estar al lado de su amada.

Naci quiere recuperar con ella todo el tiempo perdido y quiere comenzar una nueva vida con Safiye como marido y mujer.

El joven invita a Safiye a cenar para hablar, entre otras cosas, sobre si algún día tendrán hijos. La joven consigue sentarse en el restaurante y cenar comida que no sea de su casa demostrando todo lo que ha avanzado gracias a la ayuda de la doctora.

Al volver a casa, Safiye está cada vez más incómoda al saber que no hay nadie en casa y que está los dos solos.

Entonces Naci le dice a Safiye que no tiene que preocuparse: “No haré nada que no quieras hacer, pero no puedes evitar que siga soñando”.

El joven sigue su discurso y le dice a Safiye que serán felices tengan o no hijos: “Nunca más te sentirás sola porque yo siempre estaré a tu lado".

Safiye, que no puede ocultar su felicidad, coge de la mano a Naci y juntos se van a la habitación.

¿Habrá conseguido por fin pasar la noche con Naci dando así un importante paso en su relación?