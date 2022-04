Naci quiere avanzar en su relación con Safiye, pero ella no piensa lo mismo: "Volví de la muerte por ti"

Naci ha ido a casa de Safiye para cuidarla porque está enferma. Entonces, le dice que le va a pelar una manzana y que ella mientras descanse, pero Safiye le dice que no puede entrar en su cocina.

“Nadie puede entrar en mi cocina”, le dice Safiye, pero Naci le dice que eso tiene que cambiar.

“Antes me entendías, no me presionabas tanto”, le dice Safiye, pero Naci lo tiene claro: “Llega el momento de avanzar” y le dice que, si no, no podrán comenzar nunca una vida en común.

Safiye, por su parte, le dice que no puede imponérselo, ni a ella ni a su hija que no quiere que Naci y ella se casen, entonces él le dice que ha vuelto por ella y que no se rendirá: "Volví de la muerte por ti”.

Pero Safiye no parece tenerlo tan claro y le vuelve a decir a Naci que no puede entrar en su cocina y el joven se marcha de su casa.

¿Supondrá esto un nuevo bache en su relación?