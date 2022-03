Naci se enfrenta a Safiye por haber avergonzado a Gülben delante de su familia política: “Me has decepcionado”

Safiye no quiere que Naci entre en su casa y le dice que se vaya, entonces Naci le responde que no entiende su actitud y que han vuelto a la casilla de salida.

Safiye se siente avergonzada por lo ocurrido en casa de Esat y le confiesa a Naci que su mirada se le quedó grabada en su cabeza.

Naci, que no se separó del lado de Safiye tras su crisis, le dice que siempre elige el camino más sencillo: “Huir es lo más fácil” y la anima a solucionar su error disculpándose con la familia de Esat , pero ella le responde que no lo hará: “Nunca me disculparé”, y añade “No dije ninguna mentira. No queremos a nadie que no nos quiera”.

Safiye le dice a Naci que no le dé lecciones que siempre ha sobrevivido con esa actitud y que puede hacerlo ahora también a lo que Naci, sin creer lo que está escuchando, le responde con unas duras palabras: “¿Te acuerdas que me dijiste que me decepcionarías? Pues ahora lo acabas de hacer”.