Naci descubre a Safiye leyendo su diario: “Ahora sí que me has decepcionado”

Safiye cree que le pasa algo a Naci y cree que ella es la culpable.

La realidad es que Naci está preocupado porque cree que su enfermedad ha vuelto y, de momento, no quiere contárselo a Safiye.

Cuando ve el diario de Naci en la mesilla, Safiye no duda ni un momento en leerlo para saber si ahí encuentra alguna respuesta.

Safiye está leyendo algunas páginas del diario cuando de repente Naci entra en la habitación.

Naci, muy enfadado, le pregunta que cómo ha podido hacer algo así y Safiye le responde que cree que le pasa algo con ella.

“No tiene nada que ver contigo”, le responde Naci muy enfado y le dice que no entiende que no confié en él.

“Ahora sí que me has decepcionado. Has hecho algo que solo tu madre era capaz de hacer”, le dice Naci a Safiye, mientras se va de casa muy enfadado: “Dormiré en la librería”.