Naci se va de casa y le hace una dura advertencia a Safiye: "No voy a volver hasta que empieces un tratamiento"

Naci no puede esperar más para contarle a Safiye que el médico le ha dicho que está curado y que no ha recaído en su enfermedad.

Safiye, que cada vez estás más obsesionada con la limpieza y al principio no quiere ni escuchar a Naci, parece no reaccionar cuando su marido le cuenta que ya no está enfermo.

La joven, que está cada vez más en su mundo, solo es capaz de decirle: “Me alegro mucho de que mejores”, ante la sorpresa de Naci que no entiende nada de lo que le está pasando.

Hikmet le cuenta a Naci que tiene miedo de que Safiye no se recupere nunca. El padre de Safiye cree que está peor desde que su hija cree que Naci ha recaído en su enfermedad.

Hikmet le confiesa que Safiye, en el pasado, ya padeció una fuerte crisis de locura por la que tuvo que estar encerrada un tiempo en una clínica psiquiátrica.

Naci, desesperado, intenta que Safiye reaccione y le dice que tiene que ir al psiquiatra para recuperarse, pero la joven se niega en rotundo.

Entonces Naci le dice que se va de casa y que no volver, mientras ella no cambie de opinión: "No voy a volver hasta que empieces un tratamiento".

¿Reaccionará por fin Safiye ante esta dura advertencia de Naci?