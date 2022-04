Hikmet avergüenza a Gülben delante de Esat y su amigo con un desafortunado comentario

Gülben se ve obligada a llevarse a su padre a la cita con Esat y un amigo de este porque Safiye está enferma y tienen miedo de que Hikmet se contagie.

La cita en el restaurante solo puede ir de mal en peor. Hikmet no tiene uno de sus mejores días y hace todo el rato comentarios fuera de lugar delante de su hija, Esat y el amigo de su hija que tenía muchas ganas de conocer a Gülben.

Gülben, que se arrepiente de haber llevado a su padre con ella, creía que ya nada podía ir peor hasta que Esat recibe una llamada en su teléfono: ¡Es su padre!

Esat no quiere contestar a la llamada porque su padre no ve bien la relación de su hijo con Gülben y, de hecho, cree que ellos ya no están comprometidos.

Entonces Hikmet le coge el móvil y se pone a hablar con su padre y tras unas tensas palabras, cuelga y le cuenta a Esat, Gülben y su amigo lo que le ha contado: “Me ha dicho que he encontrado a un tonto al que intento encasquetar a la desequilibrada de mi hija”, dejando a Gülben hecha polvo.