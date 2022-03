Han vuelve a casa de Ceylan: ¿Volverán a verse después de tanto tiempo?

Tras ver toda la calle empapelada con carteles de la exposición de Ceylan en la que salen fotos de un hombre recogiendo basura que parece ser él, el joven no puede más y decide volver a su casa para preguntarle qué es lo que quiere.

Aunque una vez ya lo intentó, y en el último momento se arrepintió, esta vez parece que no hay nada que lo detenga.

Después de llamar varias veces al telefonillo, al subir a su casa se encuentra cara a cara con el novio actual de su Ceylan: “¿Dónde está?”, grita Han refiriéndose a su ex.

El novio de Ceylan le dice que no está en casa y que no puede entrar así. “Dile a tu novia que me deje en paz”, le dice Han, mientras añade que no entiende todo lo que está haciendo para llamar su atención: “Te estoy diciendo que ella va detrás de mí.

¿Qué intenciones tiene Ceylan con Han?