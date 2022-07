Han le pide a Ceylan que se case con él, pero se va corriendo antes de saber su respuesta

Ceylan quiere cumplir su sueño de ser madre, pero se le acaba el tiempo.

La joven no duda en contárselo a Han diciéndole que quiere que sea él el padre de sus hijos y confesándole que no cree que pueda tener hijos de forma natural por lo que es probable que tenga que someterse a un tratamiento y para eso tienen que estar casados.

Ceylan no está dispuesta a renunciar a su sueño de ser madre: "No me queda mucho tiempo, Han"

Tras muchas dudas y miedos, ya que Han cree que no se merece ser feliz, se presenta con un anillo en su casa y se arrodilla en cuanto abre la puerta: “¿Quieres casarte conmigo?”

Ceylan, que se queda en un primer momento sin palabras, le dice a Han que después de visitar al médico puede que no pueda tener hijos, aunque se someta a un tratamiento y entonces le pregunta si sabiendo esto, quiere casarse con ella.

Han, se queda en shock, y tras contestar a la llamada de Esra que le pide que vaya al restaurante a ayudar a Anil, le dice a Ceylan que tiene que irse.

¿Han estará huyendo de nuevo?