¡Han descubre que Gülben y Esat van a casarse en secreto!

Gülben tiene que hacerse un análisis de sangre, una prueba necesaria en los preparativos de cualquier boda turca.

Los nervios y el pánico se apoderan de ella y no se ve capaz de realizarse la prueba. Entonces, le pide a Esat que llame a su hermano Han que él seguro que consigue calmarla.

En un principio, Han le dice que todavía no es necesario que se haga ese análisis porque aún queda bastante tiempo para que se casen y entonces a Esat no le queda más remedio que contarle la verdad.

“¡Vamos a casarnos en tres días”, y le explican que creen que él lo iba a entender porque él hizo lo mismo con Inci casándose en secreto.

“Yo lo hice porque no me quedó más remedio”, les dice Han que no entiende lo que su hermana y su mejor amigo están a punto de hacer.

Gülben le pide que no se enfade y que le ayude a calmarse para conseguir hacerse el análisis de sangre.

Han, aunque de primeras no parece gustarle nada la idea de la boda en secreto, habla con su hermana para asegurarse que está convencida de casarse con Esat.

¿Ayudará Han a su hermana y mantendrá el secreto?