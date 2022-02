Han culpabiliza a Hikmet de su escalofriante conducta: “Tú no me criaste”

Después de que Inci desvelase la cara más oculta y terrible de Han ante toda su familia, Hikmet ha descubierto la maldad que esconde su hijo y la conducta tan escalofriante que es capaz de tomar.

Ni Gülben ni Neriman tampoco esperaban que su hermano mayor, al que tenía como el referente y el pilar de la casa, haya hecho algo tan terrible a Naci.

Es entonces cuando Hikmet, el padre de familia, ataca a Han: “Yo no te he criado así”, le asegura. Pero él se defiende con unas crueles palabras que van directas como una bala hacia Hikmet, y le destrozan por completo: “Este es el hombre que soy, así que ahora no me cuestiones por ello”.

Le culpabiliza de ser quien es hoy en día por la poca atención que recibió por parte de él y de su madre durante su infancia.

¡La piel de gallina!