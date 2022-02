Han se arrepiente y vuelve a alejarse de su familia

Han sigue hundido tras las muerte de Inci y cree que jamás logará superar su pérdida. “Seré como un fantasma, sin ella no podré volver a vivir nunca más”.

Han venía dispuesto a volver con su familia, pero mientras escucha una de las canciones que tanto le gustaban a Inci, le invaden los recuerdos de la vida tan bonita que tuvo junto a ella.

Su padre y sus hermanas le miran sin saber que decir a un Han sin consuelo y con las ilusiones rotas en mil pedazos.

Han explica con pena que ojalá Inci le llamara y le dijera que ella y el bebé están bien. “Inci no puede llamar porque no puede localizarme. Aquí no hay señal” y le pide a su familia que no le llamen para nada mientras se va de casa.

¿Se irá para siempre o podrá vivir con esos recuerdos y volver, de nuevo, con su familia?