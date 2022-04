Gülben vuelve a casa sin que Esat se dé cuenta: “¿Algún día sentiré que esta casa es mi hogar?”

Esat y Gülben por fin están casados. La pareja ha conseguido superar todas las piedras en el camino y prometerse amor eterno, pero las inseguridades de la recién casada no paran de entorpecer el camino de la pareja.

La noche de bodas no empezaba muy bien. Gülben no estaba nada cómoda con la situación y tener que compartir cama con Esat, que ha intentado entenderla pero ella no ha querido confesar la verdad y ha disimulado diciendo que estaba cansada.

En mitad de la noche, Gülben se ha visto totalmente superada y ha decidido marcharse a casa con su familia. Han y Safiye se han preocupado mucho al despertarles en esas horas. Su hermana la ha animado a mandarle un mensaje a Esat para que no se asustara al no verla.

Pero su marido no ha llegado a verlo. Entre toda la familia, y en especial Hikmet, han hecho entrar en razón a Gülben, que ha conseguido volver con Esat, acompañada por su hermano Han. Antes de acostarse, se ha encargado de borrar el mensaje que le había enviado y después, se ha metido en la cama como si nada hubiera pasado.

¿Conseguirá Gülben superar todos sus temores?