Gülben y Safiye hacen las paces y vuelven a ser las hermanas que eran antes: “Necesito tu ayuda para poder perdonarme”

Safiye está cada vez más triste. Quiere acompañar a Naci en unos de los días más importantes de su vida, pero cree que no podrá superar sus miedos y acudir a la inauguración de la librería.

Gülben que ha escuchado la conversación que Safiye ha tenido con Esat, cree que tiene que dejar a un lado sus problemas con ella y apoyarla en es este momento en el que tanto la necesita: “Levanta, vamos a estar con Naci en su día más feliz. Si no lo haces, va a ser la prueba de que no le quieres.”

Gülben, además de animar a Safiye para que vaya a la inauguración de la librería de Naci, le abre su corazón y le cuenta a su hermana uno de los episodios más horribles de su vida y que tanto le atormenta: cree que por su culpa casi Naci muere.

La joven le cuenta a Safiye que, si no se lo hubiera contado a su madre, Hasibe no habría ido a buscarlos y Naci no habría tenido el accidente. “Lo hice porque tenía miedo de vivir sin ti y que fueras a ser feliz sin mí”, y le dice que es lo mismo que le ha pasado a Safiye ahora.

“Necesito tu ayuda para poder perdonarme”, pero Safiye le contesta enfada que la única culpable de eso fue ella: “Estoy maldita y por eso ahora tampoco quiero ir a la librería. No quiero arruinarle el proyecto de su vida”.

Ahora que las hermanas parecen que van solucionando sus problemas, ¿podrá Gülben convencer a Safiye de ir a la inauguración de la librería?