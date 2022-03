Gülben, histérica al quedarse encerrada en el baño: "No puedo respirar"

"Bienvenida a nuestra futura casa", le dice Esat a Gülben que entra en su futura casa con inseguridad y muchos miedos.

La joven cada vez está más agobiada con la madre de Esat, su cambio de vida o su obsesión porque todo esté limpio.

Entonces va al baño para despejarse un poco y al ver todo sucio le da un ataque de ansiedad: “¡Qué asco! ¡Está todo sucio!".

Paralizada y cada vez más nerviosa, todo se pone aún peor cuando ve una cucaracha en el suelo del baño.

Gülben, grita desesperada a Esat para que vaya a ayudarla, cuando de repente se da cuenta que no puede abrir la puerta del baño: ¡Está encerrada!

Fuera de sí, Gülben no sabe qué hacer y grita que no se encuentra bien: "No puedo respirar. No voy a poder salir de aquí nunca".

¿Qué más puede pasar?