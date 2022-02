Gülben, emocionada, le enseña a Safiye su anillo de compromiso: "A pesar de todo, alguien me quiere. Es posible"

El cuento de hadas de Gülben empieza a hacerse realidad. La pedida de mano que siempre había soñado ya es una realidad y va corriendo a contárselo a Safiye, aunque le dice a su hermana que más que eso, su sueño siempre ha sido poder contarle que nada es imposible: “A pesar de todo, alguien me quiere”.

“Soy la mujer de esos libros románticos que tú me dijiste que no me creyera”, le dice Gülben a Safiye, quién creía que ningún hombre se enamoraría jamás de su hermana debido a sus trastornos.

“Tú y yo envejeceremos juntas en esta casa”, le decía siempre Safiye, quién ahora se alegra por Gülben y también sueña, como su hermana, poder casarse algún día.