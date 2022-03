Gülben, desconsolada, se derrumba en los brazos de Safiye: "No puedo vivir allí. No me apartes de tu lado, hermana"

Gülben no está pasando por su mejor momento. Se atormenta por lo ocurrido en casa de Esat y su ataque de ansiedad al ver que allí estaba todo demasiado sucio.

En este momento de tanto estrés y nerviosismo, Gülben le dijo a Esat, lo que no se atrevía a decirle: "Quiero irme a mi casa. Echo de menos a mi hermana". Unas palabras que a Esat le hicieron mucho daño ya que él creía que su prometida estaba contenta con la que iba a ser su nueva casa.

Gülben le cuenta a Safiye lo ocurrido y ella intenta animarla diciéndole que, seguro que va a querer pintar toda la casa de color rosa, pero Gülben se derrumba y le dice que no va a poder pintarla de ese color porque esa no es su casa y que está lejos de todo.

“Quiero vivir aquí y no en una casa extraña”, se sincera Gülben entre lágrimas y le cuenta a su hermana que intentó ir al psiquiatra para poder superar sus miedos y no hacer, según ella, más el ridículo, pero que fue incapaz: “Quiero curarme y ser feliz”.

Safiye intenta consolar a su hermana, que totalmente hundida, le pide que no se aleje de su lado: “Quiero vivir contigo. Por favor, no me dejes”.