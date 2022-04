Gülben consigue superar sus miedos y da un importante paso adelante en su relación con Esat: "¿Me haces un hueco a tu lado?"

La pareja ha atravesado por unos Gülben. Su fobia a la suciedad y a los gérmenes le impedía acercarse a su marido, ni siquiera era capaz de compartir cama con él. Pero parece, que las cosas están empezando a cambiar.

Mientras Esat está tumbado en el sofá viendo un partido de fútbol, aparece Gülben con una propuesta que le deja totalmente helado: “¿Me haces un hueco a tu lado?”, le pide su mujer.

Esat muy desconcertado no sabe cómo actuar, no se esperaba esta reacción de su mujer y no quiere que se sienta incómoda o se arrepienta. Entre los dos colocan todo para que Gülben esté a gusto y no le invadan sus miedos. “He venido porque quiero ver el partido contigo”, le explica.

Aun estando muy juntos y en un espacio tan pequeño como el sofá, Gülben se fuerza para superar sus miedos y acercarse a su marido, incluso se atreve a abrazarle para que no se caiga.

Por fin, la convivencia entre el matrimonio parece funcionar ¿Conseguirá Gülben superar todos sus miedos y llevar una vida normal?