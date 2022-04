Gülben anima a Safiye a que acepte la proposición de Naci: “Coge las riendas de tu vida”

Safiye está muy emocionada con la propuesta de matrimonio de Naci y en cuanto vuelve Gülben a casa no hace más que mostrarle su mano para que vea el anillo.



"Creo que me voy a desmayar”, grita Gülben emocionada sin para de saltar mientras le pide a Safiye que se lo cuente todo.

En cambio, cuando Safiye le cuenta que todavía no le ha dado una respuesta, a Gülben se le cambia la cara y le dice que no lo entiende.



Entonces Gülben le dice, enfadada, a su hermana que se espabile que deje de tener miedo al miedo y que deje ser una víctima: “Toma las riendas de tu vida”.



“Naci quiere escribir vuestra historia. Hazlo tú también”, le dice gritando Gülben con la idea de que su hermana piense bien las cosas y no espere más para decirle “Sí, quiero” a Naci.