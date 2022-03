¡Gülben acepta la proposición de Esat!: "Nos casaremos en secreto"

Esat ha decidido enfrentarse a su familia, que no aprueba que se case con Gülben, y luchar por su amor.

Por eso, le propone a Gülben una proposición como una única alternativa para no renunciar a su historia de amor: “Casémonos sin decírselo a nadie, como hicieron Han e Inci” y le explica que no ve otra opción, pero que su amor es mucho más importante que su familia.

Gülben, al principio no lo tiene nada claro: le cuenta a Esat que su sueño desde niña era casarse con un vestido de princesa y rodeada de su familia: “Si mi familia no va a estar el día más feliz de mi vida, ¿para qué me caso?”.

A lo que Esat, le responde que, si piensa así, lo mejor es no seguir con la boda y dejar su relación.

El joven, además, le dice que gracias a lo que hizo su hermana, su familia nunca aprobará esa boda. Mientras, en la escalera, Safiye lo está escuchando todo.

“Si no nos casamos en secreto, habrá que convencer a unos y otros”, le dice Esat, que le confiesa que tiene miedo.

Entonces, Gülben, tras pensarlo mucho, le dice que sí, que acepta a casarse con él en secreto, mientras se funden en un emotivo abrazo

Safiye, muy sorprendida ya que creía que su hermana le diría que no, se queda paralizada al escuchar la respuesta de Gülben.

¡Así ha sido el momentazo!