Ege recibe una sospechosa llamada que le hace saltar las alarmas: “Soy su hijo”

Después de recibir una visita inesperada de su padre donde le suplicaba su perdón, Ege está atormentado y está dispuesto a hace lo que sea por complacer a Haluk en los últimos momentos de su vida: “Quiero ver a mis hijos por última vez”.

El joven asegura a Neriman que no quiere perder a su padre a pesar de todos los errores que ha cometido. Ege no sabe cómo enfrentarse a esta dura situación al ver que su padre se está muriendo y que, además, no tiene el apoyo de su hermana.

Pero de pronto el joven recibe una llamada que le hace quedarse sin aliento y saltar todas las alarmas: “Soy su hijo”.