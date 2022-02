La dura petición de Hikmet al señor Memduh: “La próxima vez no deje que los médicos me salven”

Hikmet ha conseguido sobrevivir tras sufrir un infarto. Aún en el hospital, el patriarca de los Derenoglu tiene una devastadora charla con el señor Memduh.

Entre sollozos le pide que, si le vuelve a suceder, no le traiga al hospital, no quiere que los médicos le salven. Tras la sorpresa de Memduh, Hikmet le explica: “no quiero vivir más, no me lo merezco”. Su amigo, no da crédito de lo que está escuchando.

Hikmet atraviesa un mal momento en el que los recuerdos y el arrepentimiento invaden su cabeza: “Jamás pude hacer nada por proteger a mis hijos”. El señor Memduh intenta consolarlo recordándole lo mucho que le quieren sus hijas.

“Abandonar es lo fácil”, le dice Memduh cuando descubre una desgarradora nota en el brazo de Hikmet: “No digas Inci, Inci ha muerto”.