Ceylan miente a Han para evitar seguir sufriendo: "Tengo a alguien en mi vida"

Han está desesperado por lo que le está pasando a Safiye y busca en Ceylan el apoyo que tanto necesita.

“Sé que te he hecho daño, pero ahora te necesito”, le confiesa Han, pero Ceylan no quiere seguir dando vueltas a una relación que no va a ningún lado.

La joven está muy dolida desde que se atrevió a pedirle matrimonio y Han le dijo que no. Por eso, no está dispuesta a seguir sufriendo por algo que cree que no tiene futuro.

“Tengo a alguien en mi vida”, le dice Ceylan a Han mintiendo y sin poder evitar ponerse a llorar, desconsolada, cuando le cierra la puerta: “No puedo dejar de querele”.

¿Habrá reconciliación para esta pareja?