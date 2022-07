Ceylan y Han deciden volver a ser solo amigos: "Por fin has sido sincero conmigo"

Tras muchas idas y venidas por fin parece que Han y Ceylan han tomado una decisión.

Tras pedirle matrimonio, Han se quedó sin palabras cuando Ceylan le dijo que, aunque se someta a un tratamiento, es probable que no pueda tener hijos.

“Tengo mucho miedo de no ser padre o de que nuestro matrimonio no funcione” le dice Han y le confiesa que no quiere hacerle sufrir.

“Cuando se me juntan todos esos miedos no sé qué decir”, sigue sincerándose el empresario.

Ceylan entonces le pregunta que por qué le pidió matrimonio y Han le dice que su padre le dio esperanza ene l último omento.

Ceylan le agradece que haya sincero por fin y que es mejor que hagan como si nada hubiera pasado: “Seremos solo amigos”.

¿Será el fin de su relación?