¿Se recuperará Volkan tras ser apuñalado por Derin? : ¡No te pierdas los últimos capítulos de 'Infiel' en Antena 3!

'Infiel' está llegando a su fin, pero todavía quedan muchas tramas que resolver. ¿Se recuperará Volkan?, ¿continuará la venganza de Asya?, ¿Habrá un final justo para todos?

En el próximo capítulo veremos como Volkan es trasladado de urgencia al hospital, tras se apuñalado por Derin, donde los médicos lucharán por salvarle la vida.

Los celos han vuelto a jugarle una mala pasada a la todavía mujer de Volkan. Derin no puede soportar el reciente acercamiento entre Asya y Volkan y al saber que su marido pretende divorciase de ella, no duda en atacar a la doctora, pero el destino hace que ese golpe directo al corazón no se apara ella y sea para Volkan.

¿Conseguirá Volkan sobrevivir? ¿Y si se recupera, volverá con Asya o seguirá al lado de Derin?

Se acerca el final de esta increíble historia de la que o podemos estar más enganchados.

