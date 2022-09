Avance de ‘Infiel’: Volkan sospecha que Asya le está engañando mientras ella tiene un nuevo plan para acabar con él

Derin descubre a Asya y Volkan bailando en el restaurante y no puede soportarlo más. Los celos han vuelto a ganarle la batalla. La joven, que no piensa dejar que la doctora siga pisoteándola, le cuenta a Volkan que Asya está jugando con él.

Además, la joven le cuenta a su marido que Onur la besó porque le mintió para darle celos. También le dice que Asya mandó a Pelin grabarlo todo para amenazarle.

En el próximo capítulo, veremos cómo Volkan se queda sin palabras tras la confesión de Derin. No puede creerse que Asya haya jugado con él y empieza a sospechar que su acercamiento de los últimos días sea todo fruto de un plan contra él. ¿Qué hará Volkan a partir de ahora?

Por otro lado, Derya le pide a Asya que pare con el juego porque le da pena su amigo de la infancia, pero Asya consigue demostrarle que Volkan solo le manipula.

Volkan lo tiene claro y toma una drástica decisión: no quiere saber nada de Asya, pero ella no va a rendirse. La doctora crea un falso robo en su casa para atraer a su ex y que él vuelva a confiar en ella. ¿Caerá Volkan en su trampa?

