Derin entra en cólera y Asya lo escucha todo

El mercadillo solidario ha tenido lugar en el hotel de Gönül Güçlü, la madre de Derin. A pesar de haber intentado por todos los medios que Bahar no pudiese participar, Gönül se ha visto obligada a contar con su presencia.

Derin sabe que no cuenta en absoluto con el beneplácito de la amiga de la infancia de su marido, Bahar. Algo que no lleva bien desde que la propia Bahar admitiese que no se iba a dejar ‘comprar’ ni por Volkan ni mucho menos por la falsa amistad que le ofrecían tanto Gönül como Derin.

Derin ha seguido a Bahar hasta el baño para expresarle su disgusto con ella. Ambas mantienen una conversación muy esclarecedora acerca de las intenciones de cada una con la otra, hasta que llega Derya que también recibe un rapapolvo de Derin.

La sorpresa llega cuando Asya sale del baño desde donde ha podido escuchar toda la rabia que ha expresado Derin a Bahar y Derya. Momento en el que Derin también increpa a Asya: “¡Tú también me tienes harta, aléjate de mi marido!”

Asya, lejos de entrar al trapo, se mantiene firme cuando le responde: “Me alejé de él en el mismo momento que supe de tu existencia”. Y por si fuera poco, Asya termina con una petición que siembra la duda en Derin: “Intenta que lo que me pasó no te pase a ti también”.