Asya se enfrenta a Derin y a su madre: "Voy a ser vuestra peor pesadilla"

Derin creía que por fin iba a poder ser feliz junto a Volkan tras la marcha de Asya, pero no ha sido así.

La joven se queda sin palabras al ver entrar a la doctora en la boda de Nil y Selçuk y no duda en enfrentarse a ella para saber los motivos que le han llevado a no irse de Tekirdağ.

Asya, que no se ha ido para vengarse de todos los que le han hecho daño, le responde que no ha podido irse por su culpa y la de su madre: “Ahora seré vuestra pesadilla”.

La doctora le dice que ya sabe lo mal que ha tratado a su hijo y la amenaza con hacerle la vida imposible si vuelve a meterse con ella o con su hijo. Le dice que a partir de ahora cuando Volkan quiere ver a su hijo tendrá que ser en su casa.

Gönül entra en la conversación para que pedirle que no busque más problemas y Asya le dice hará todo lo que esté en sus manos para que ahora sean ellas las que se vayan de la ciudad: “No os dejaré vivir la vida que no me habéis dejado vivir”