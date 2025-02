¿Cuál es su objetivo? Pilar intimida a Álex en su visita a casa de Alba

Pilar le pidió a Pati que investigase quién era el joven que estaba pasando mucho tiempo con Alba últimamente y su mano derecha no ha tardado nada en averiguar que ese chico es el hijo del juez Romero.

Para intentar averiguar qué es lo que pretende, Pilar Carrasco se presenta en casa de Alba con la excusa de preguntar cómo se encuentra y comienza a hacerle preguntas incómodas a Álex para que le dé más detalles sobre su vida.

Alba le pide a Pilar que no asuste a su amigo y la visita de la líder de los Carrasco dura relativamente poco. Álex no le parece mal chico, pero no piensa quitarle el ojo de encima hasta llegar al fondo de este asunto.

Cuando Pilar se va, Álex le asegura a Alba que no piensa huir y los dos se funden en un apasionado beso. ¿Está comenzando a surgir algo especial entre ellos? ¿Qué pasará cuando Alba descubra quién es realmente Álex?