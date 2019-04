Hispania vence... también en los medios

Así han titulado las ediciones online de los principales diarios:



El Mundo: Hispania gana el duelo del curso a Felipe y Letizia

El País: El estreno de Hispania se impone al de Felipe y Letizia

ABC: Hispania bate por poco a Felipe y Letizia

20 Minutos: Hispania gana la batalla contra Felipe y Letizia

Público: Viriato se impone a Felipe y Letizia

Vertele: Hispania gana la batalla de gigantes a Felipe y Letizia

Fórmula TV: El estreno de Hispania se impone al de Felipe y Letizia

El Semanal Digital: Sorpresón de Antena 3 que hace añicos el juego sucio de Telecinco

Vanitatis: España se declara más romana que monárquica

Vayatele: Hispania, una superproducción que da la talla

Tutele: Hispania vence a Felipe y Letizia rozando el 23%

En cuanto a las críticas, la opinión también se decanta mayoritariamente por la serie de Antena 3. De forma clara lo hace Alberto Rey, en su blog Asesino en serie de elmundo.es. En un post titulado Hispania is different Rey califica a la producción de "mucho más que digna" y se pregunta "si el nivel medio del primer episodio, bastante bueno, se mantiene en próximas entregas. Desde luego, si las otras opciones son del tipo águilas y lobos, yo lo tengo claro: me quedo con Hispania".

En El País, Toni García critica la serie de Telecinco, mientras en contraposición ensalza a Hispania como "una apuesta mucho más ambiciosa y descocada que el maravilloso cuento de hadas del canal de Belén Esteban. La serie , protagonizada por un Juan José Ballesta al que en ocasiones le delata el acento poligonero, un Roberto Henríquez que se defiende bastante bien de hispano y un Lluis Homar al que lo de romano vicioso y envilecido le va de primera, corre más que vuela".

En el blog Vayatele son aún más positivos. En el post que firma Álvaro Onieva , definen Hispania como "una superproducción como pocas se han hecho en España" y la califican como "un producto bien hecho y ejecutado, que tiene una factura técnica impecable". Además el crítico afirma que "si el guión no es bueno, no vale. Y en Hispania la historia que cuentan no falla".