Aldara consigue acallar la incredulidad de Nerea y Helena mintiendo nuevamente

La incredulidad de Nerea ante Aldara ha sido capaz de enfrentarla con su prometido Paulo. La joven no cree nada de lo que Aldara cuenta, ha estado observándola y algo no le convence. La joven discute con Paulo por este motivo y busca a Helena para pedirle ayuda.

Helena le dice que vió a su esposo Alejo adentrarse en el campo con ella, ambas piensan que algo extraño encierra Aldara y lo van a descubrir. No dudan en presentarse delante de ella y pedirle explicaciones ante su comportamiento tan desconcertante.

Aldara, tras esperar unos segundos en silencio, reconoce ante Helena y Nerea que ha mentido; "Paulo cree que tuve una familia y que he sido una mujer honrada pero le mentí. Me acuesto con hombres a cambio de monedas, así es como me gano la vida. Por eso me fui de mi hogar, Paulo era un niño todavía y le mintieron. Le dijeron que me había casado con un hombre decente".

Respuesta que parece haber convencido a Nerea y Helena. Nerea se disculpa con Paulo por haber desconfiado de su hermana.

¿Hasta cuando va a esconder Aldara su secreto? ¿Volverá Nerea a desconfiar de ella?