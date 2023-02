En el último capítulo de ‘Hermanos’: La vida de los Eren, a punto de derrumbarse para siempre

¡Todavía no damos crédito a todo lo vivido en el último capítulo de ‘Hermanos’! Mientras una pareja comienza, otra rompe y otra busca una nueva oportunidad. A los hermanos Eren los rodea la alegría, la tristeza… ¡un nuevo y terrible accidente!

Primero, Harika estaba desesperada por reunir el dinero suficiente para pagarse la matrícula de la escuela. Oğulcan intentó ayudarla trabajando juntos como extras en un videoclip. Aunque no consiguieron lo suficiente, cuando la joven llegó a su casa recibió una grata sorpresa... ¡Su matrícula estaba pagada! Como el jefe de su madre era uno de los nuevos dueños del colegio, decidió hacerle el favor. “Es un milagro”, gritó Harika.

Después de todo el esfuerzo que Oğulcan había hecho para ayudar a Harika a recaudar el dinero de su matrícula, la joven no podía estarle más agradecida. Con la euforia de descubrir que ya estaba pagada, Harika… ¡le pidió salir a Oğulcan! El hermano de Aybike no se lo creía y fue entonces cuando se arrodilló ante ella para pedirle que fuese su novia. ¡Qué momentazo! ¿Qué pensará Sengül cuando descubra que están saliendo?

Desde el accidente de Nebahat, Asiye y Doruk han estado distanciados. La sobrina de Orhan no perdona al hijo de Akif como le habló a su tío en el hospital, mientras Doruk no perdona lo que el tío de Asiye le hizo a su madre. Aunque no fuese a propósito. En su última discusión en el colegio, Doruk le dijo a Asiye está cansado y que no va a ir detrás de ella. ¡Esta vez quiere que sea ella la que vaya detrás si quieres volver! ¿Qué hará Asiye?

Después de su accidente, Nebahat decidió despedir a Sengül. Sin embargo, el hecho de estar sin trabajo a la mujer de Orhan le ha durado poco. ¡Ayla, la madre de Berk, le ha ofrecido trabajo como limpiadora de su casa! Lo ha decidido para vengarse de Sengül por haberse hecho pasar por su confidente sin saber que era la madre de Aybike ¿Hasta qué punto aguantará Sengül sus posibles humillaciones?

Aybike y Berk rompieron su relación por las diferencias familiares que les salpicaron, especialmente entre sus madres. Pero Berk no se rinde. ¡Quiere volver con Aybike! Ambos sienten lo mismo, pero la hija de Orhan no está dispuesta a perdonar a Ayla. Berk se quedó con el corazón roto, pero no está dispuesto a esconder sus sentimientos: “No olvides que te quiero mucho”, le dijo. ¿Volverán a estar juntos?

Cuando Ömer, Asiye y Emel descansaban tranquilamente en una de las casas que limpiaba la hasta ahora novia de Doruk, un extraño ruido los asustó. Pensaban que eran ladrones, pero en realidad eran… ¡los dueños de la casa! El hombre que entró también pensó que los Eren estaban robando y sacó… ¡una pistola! Ömer y él comenzaron un forcejeo que dejó herida a Emel. ¡Una bala le ha atravesado! ¿Podrá recuperarse?

