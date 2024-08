En el último capítulo de Hermanos: Şevval intenta quitarse la vida y Akif rompe con Süreyya

Poco a poco, se van desvelando todos los secretos de Hermanos. Şevval lleva mucho tiempo sin pagar por todo el daño que ha causado, pero todo está a punto de cambiar porque su hija ha visto el vídeo en el que se cuenta toda la verdad sobre la muerte de su padre.

La joven está destrozada tras enterarse de que su madre ha sido la culpable del accidente de la furgoneta que causó la muerte de Ahmet, su padre. La situación ha empeorado cuando Yasmin ha ido ha ido a hablar con Şevval para que le cuente toda la verdad.

Ella ha intentado desmentir esta información, pero, con las pruebas evidentes que tiene su hija, no ha podido esconderlo más y se lo ha confesado. Yasmin, con todo el dolor de su corazón, le ha dicho a su madre que es un monstruo y que quien debería de estar muerta es ella. ¡Pobre Yasmin!

Akif sigue en su línea y puede que nunca cambie: al igual que engaña a su mujer, también lo hace con Süreyya. La madre de Süsen, muerta de celos, le envió una foto de Akif y ella juntos a Nebahat para acabar con esta falsa.

El empresario ha intentado por todos los medios ocultar a su mujer las fotos y maquillar toda la situación. Lo que no se esperaba es que al llegar a casa se iba a encontrar a Nebahat tirada en el suelo inconsciente.

Él iba a darle la sorpresa de que se iban de viaje, pero sus planes no han salido como esperaban ¡Esperamos que se recupere pronto!

Şevval está pasando por uno de los momentos más duros hasta ahora: su hija ha descubierto que ella es la culpable de la muerte de Ahmet y jamás se lo perdonará. La joven le ha dicho palaras muy duras a su madre que jamás podrá olvidará.

La madre de Sarp, en un ataque de desesperación por no saber como solucionar la situación, ha decidido quitarse la vida tirándose por un barranco. Por suerte, Orhan ha conseguido salvarla y convencerla de que esa no es la solución ¿Conseguirá superar todo lo que le está pasando?

Después del accidente de Nebahat, Akif se ha dado cuenta de que su mujer le importa mucho más de lo que pensaba. Ella se encuentra en el hospital gravemente herida y él no se ha movido ni un segundo para no dejarla sola.

En un momento de rabia, Akif llama a Süreyya para echarle en cara la maldad que ha tenido enviándole esas fotos a su mujer y le ha dejado claro lo importante que es para él ahora mismo.

Con estas palabra,s no sabemos si el empresario le ha cerrado las puertas a su amante o solo es un momento de enfado y estrés por el peligro que está corriendo su mujer. ¿Conseguirá Akif acabar con esta relación secreta?

Yasmin ha quedado totalmente destrozada después del enfrentamiento con su madre y ha decidido desahogarse con Tolga. Él sabía toda la verdad desde hace tiempo y se lo había estado ocultando por su bienestar, algo en lo que la joven no está de acuerdo.

En medio de toda esta conversación, aparece Aybike, quien también sabe toda la verdad y tuvo que ocultarlo para salvar a su familia de quedarse en la calle.

Los tres son conscientes de la gravedad del asunto, pero no todos opinan lo mismo. Destapar esta verdad solo traerá sufrimiento, así que deciden ocultarlo, por el momento, para no hacer más daño a nadie.

Por otro lado, Aybike está pasando por un mal momento desde que su padre se enteró de que tiene otra hija más. La joven quiso saber si esta información era totalmente cierta e hizo unas pruebas de ADN que resultaron ser positivas.

Después de esta información, Aybike tenía claro que no podía echar a Cansu de la vida de su padre y ha intentado tomarse la situación lo mejor posible. La joven y Berk estaban hablando tranquilamente a la puerta de su casa cuando Cansu les ha interrumpido para presentarse al novio de Aybike.

Esto a la joven Eren no le ha sentado nada bien y se lo ha comentado a su pareja: cree que las intenciones de su nueva hermana no son buenas. Berk, antes de saber todo esto, le ha dicho a Aybike que tienen un parecido, algo que a la joven no le ha sentado nada bien.

Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de