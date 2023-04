En el último capítulo de ‘Hermanos’: Sengül y Doruk descubren a qué se dedica Ömer… ¿Cuánto tardará en enterarse el resto de la familia?

¡Menudo capítulo cargado de confesiones hemos vivido en ‘Hermanos’! Mientras que dos personas de su entorno ya conocen el secreto de Ömer, Nebahat se ha revelado contra Akif y ha puesto en peligro su idea de pedirle matrimonio a Suzan. ¡Pero vamos por partes para no perdernos ningún detalle!

Doruk descubrió a qué se dedicaba realmente Ömer e intentó convencerlo del peligro que suponía eso. El joven Eren se justificó diciéndole al hijo de Akif que él no sabía lo que era pasar hambre y le dijo que no estaba orgulloso de lo que hacía. Doruk le prometió que no le contaría nada a Asiye con la condición de que dejase pronto el trabajo con los mafiosos. ¿Conseguirá Ömer desprenderse de ellos?

Por su parte, Akif llegó al juzgado con la intención de cerrar el acuerdo de divorcio. Antes de pasar a la sala, llamó a Harika para contarle que esa misma noche tenía pensado… ¡Pedirle matrimonio a Suzan! Nebahat lo escuchó todo y cuando terminó la llamada le recriminó a Akif lo mala persona que era por no tenerle respeto a la madre de sus hijos y por haberse estado riendo de ella.

En el colegio Ataman, Emir le confirmó a Harika que había terminado su relación con Dora. Además, el joven se mostró muy cariñoso con la hija de Suzan ante la atenta mirada de Oğulcan. Emir no perdió la ocasión para lanzarle indirectas al joven Eren y disfrutó de la situación tratando de hacerle daño. Además, Harika confirmó que su relación con Oğulcan era agua pasada. ¿Iniciará ahora una relación con Emir?

En pleno juicio, Nebahat se reveló y afirmó que no estaba dispuesta a separase de Akif. Le aseguró al juez que se trataba de un simple roce de pareja y que ella estaba dispuesta a luchar por su matrimonio. ¡Akif no daba crédito a lo que estaba escuchando! Le pidió por favor a su esposa que entrase en razón, pero la madre de Doruk ya había decidido fastidiarle a su marido la idea de pedirle a Suzan que se casase con él. ¿Qué hará ahora?

Por otro lado, en una de las clases de los alumnos del Ataman, una profesora propuso un ejercicio de sinceridad frente al espejo. A Süsen le tocó enfrentarse a él y se vino completamente abajo. Las imágenes del accidente de Kadir pasaron por su cabeza y estuvo a punto de confesar lo culpable que se sentía de ocultarle ese terrible accidente al hombre que ama. ¿Cuánto tiempo más podrá guardar el secreto?

Por último, Sengül descubrió que su sobrino trabajaba para unos prestamistas peligrosos. Aunque al principio el joven Eren se lo negó cuando su tía se lo preguntó, terminó confesándole que era verdad y le pidió que no dijese nada. Sengül guardará el secreto y además lo animó a seguir adelante con el trabajo, ya que la situación de su familia no es nada favorable. ¿Qué pasará cuando Orhan descubra que Sengül sabe a qué se dedica Ömer?

Si no quieres perderte si Ömer dejará de trabajar con los prestamistas, si Akif podrá separarse de Nebahat o si Süsen no aguantará más y contará toda la verdad… ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Hermanos’!