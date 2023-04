Emir humilla a Dora delante de todos y Ömer da la cara por ella: “No eres nadie para hablarle así”

Dora llegó al colegio Ataman de la mano de su novio y la hermana de éste. Desde entonces, no han dejado de buscarle las costillas a los hermanos Eren y han vivido momentos bastante tensos con ellos. ¡Se la tenían guardada por el incidente de Emir!

En plena cafetería, Emir y Dora comienzan una acalorada discusión de pareja. “Lo único que dices siempre no son más que tonterías”, le dice el joven a su novia. Dora, con lágrimas en los ojos, le dice lo mucho que le duelen sus palabras, pero él no parece compadecerse de ella: “No estoy de humor para ver un bebé lloriqueando”.

Dora intenta abandonar la conversación… ¡Pero Emir no le deja! Ömer, que ha estado escuchando la conversación, no puede evitar intervenir al ver las humillaciones de Emir hacia su novia. “Te estás pasando”, le dice.

Emir no puede creerse que el joven Eren se esté metiendo en sus asuntos y comienza a alterarse. “Si os peleáis me da lo mismo, pero delante de mí no le hablas así a una chica”, le dice Ömer. Después de esta palabras y de lo mal que la ha tratado su novio, Dora toma una decisión… ¡Quiere romper su relación con él!

Süsen llega a la cafetería justo cuando Dora le da las gracias a Ömer por haberla defendido y… ¡Le llama especialmente la atención! Süsen le pregunta al joven Eren qué hacía hablando con la nueva alumna, ya parece que no le ha hecho ninguna gracia. ¿No estará celosa de ella? ¿Será Dora amiga de los Eren ahora que ha roto con Emir?