En el último capítulo de ‘Hermanos’: Ömer retoma la relación con su novia, pero no consigue hacer justicia

Cuando la vida de los Eren parece ponerse en orden, la decisión de la policía de no encarcelar a Sarp llena de rabia a Ömer. ¡Repasemos todos los sucesos del nuevo capítulo de 'Hermanos' desde el principio!

Gönül, tras descubrir que su enemiga se estaba lucrando con su propio dinero, enloquece y le prende fuego al puesto ambulante de Sengül. Lo que la mujer de Orhan no se esperaba es que dentro de la furgoneta... ¡estuviese Akif!

El empresario se despierta a tiempo y empieza a gritar pidiendo ayuda; y Gönul - que todavía está por allí - le salva de morir quemado. Al poco tiempo, Sengül y sus hijos aparecen por la zona, echándole la culpa de todo a Gönul... ¿se descubrirá la verdad?

Tras casi morir quemado, Akif hace las paces con Suzan. Su mujer, preocupada, le cuestiona en varias ocasiones si ha hecho algo malo; pues - según ella – el susto de la furgoneta puede ser un castigo del karma. Akif, que no se atreve a decirle la verdad, le afirma que es un hombre honrado y que nunca haría nada malo.

Por otra parte, la familia Eren tampoco gana para sustos. Asiye, que se traslada hasta el hospital para comprobar el estado de su hermano tras el desmayo, descubre que Ömer sufre una hemorragia cerebral.

La joven Eren, que es conocedora de la pelea que le propició Sarp a su hermano, se presenta en casa del hijo de Ahmet y Şevval buscando justicia. “Reza para que no le pasa nada a mi hermano”, le dice de allí sin poder controlar sus nervios.

A pesar del miedo de Asiye, la doctora le confiesa que el joven Eren se encuentra genial y que su vida no corre peligro. Por ello, cuando los hermanos se reencuentran no pueden ocultar su inmensa dicha y la doctora le recomienda a Ömer que no se meta en más peleas.

Sin embargo, la felicidad no les dura eternamente... ¡el hermano de Asiye afirma que Sarp fue la persona que atropelló a Emel! Doruk les aconseja que denuncien lo ocurrido a la policía para que el hijo de Ahmet y Şevval tenga su merecido.

Después de las tensiones de los últimos días, Ömer y Süsen se quedan a solas. El joven Eren le vuelve a decir a Süsen que él y Leyla solo son amigos... ¡que él solo tiene ojos para ella! Süsen, que afirma que no quiere seguir enfadada con él, no puede resistirse, entonces... ¡Ömer y Süsen vuelven a ser novios!

Ömer denunció a Sarp por atropellar a su hermana pequeña y espera que la policía tome medidas contra él, pero su plan no sale como esperaban... ¡Sarp consigue librarse de la cárcel por falta de pruebas!

¿Conseguirán los Eren que Sarp reciba su merecido? ¿Durará esta vez la relación entre Ömer y Süsen? ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Hermanos’ en Antena 3 para descubrirlo!