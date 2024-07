En el último capítulo de Hermanos: Un nuevo secreto amenaza con revolucionarlo todo mientras la muerte de Suzan continúa muy presente

Por ahora Süreyya y Akif creen que nadie sabe todo lo ocurrido esa noche en la que perdimos a la madre de Ömer, pero se equivocan. Sultan está presente en todo momento y aprovecha para grabar como el empresario le pide a la madre de Süsen que se marche a casa para que no la vea nadie. No sabemos cuáles son las intenciones de la mujer de Sado, pero no parecen buenas.

Süreyya decide hacerle caso al empresario, aunque sabe que no es lo correcto. A pesar de todo la idea de Akif de ocultar toda la verdad para que la madre de Süsen no vaya a la cárcel puede salir mal si la mujer decide desvelar el video que contiene toda la verdad.

Süreyya llega a su casa destrozada y no puede parar de llorar de la angustia y de no poder solucionar esta desgracia. Su culpabilidad le hace dudar constantemente si no contar nada es la decisión correcta.

Cuando Akif llega para contarle como ha sucedido todo después de que ella se marchara, Süreyya no puede evitar seguir llorando desconsoladamente. Süsen se desvela por el ruido que esta haciendo su madre y al verla le pregunta que es lo que ha ocurrido. Ella no sabe que contarle a su hija y Akif le echa una mano inventándose una historia para calmar las aguas y que no salga la verdad a flote.

Esta noticia no solo afecta a Süreyya, que es la culpable, sino a todos los que rodean a Suzan. Yaman está destrozado en el hospital porque se acaba de enterar de que Suzan ha muerto.

En ese momento llega Ömer con Asiye y el, con lágrimas en los ojos, le dice al joven Eren: “Ömer, hemos perdido a tu madre”. En ese momento el hijo de Ahmet no da crédito a lo que esta pasando y rompe a llorar. ¡Quiere que todo sea una pesadilla!

Asiye y Emel hablan sobre la competición que tiene Ömer desayunando antes de ir a clase. El joven quiere ganar las Olimpiadas de Matemáticas y dedicárselo a su madre para que este orgullosa de él, aunque sea desde el cielo.

Sus hermanas están seguras de que será el ganador del concurso. Ömer tiene un recuerdo con Suzan en el que le promete que le llevará la medalla de oro y que será el ganador. Con esto en su cabeza ¡Tiene que ganar!

Últimamente todos son problemas en la vida de los Eren. La familia está desayunando cuando llega Asiye. Todos empiezan a hablan sobre el concurso de Ömer y también recuerdan a Suzan con mucha nostalgia.

Mientras están hablando sobre el trabajo alguien llama a la puerta ¡No lo pueden creer, es un abogado bancario que les informa de que deben abandonar su casa! El motivo es porque Sengül había pedido un préstamo y había puesto la casa de aval.

Los Eren no dan crédito a lo que está pasando, la deuda es de 890.000 liras, ¡no pueden pagar esa cantidad! Sin no saldan la deuda en menos de una semana ¡La casa se venderá y la familia se quedará en la calle!

Y mientras todo esto esta sucediendo Ayaz se da cuenta de que cada vez esta más enamorado de Asiye y no quiere que nada lo estropee. La hermana de Ömer comienza a discutir con la novia de Sarp por haberse chivado de que Aybike se copiara de su examen y tuvieran la dos un cero.

Entre toda esta disputa el novio de Lydia llama a Ayaz ‘Lame botas’ y le advierte de que le esta tocando mucho las narices, “Ten cuidado” le termina diciendo.

Sarp empieza a dar a entender todo lo que pactaron en un principio cuando Ayaz no conocía a Asiye. El joven empuja a el hermano de Ömer para que se calle y el, le amenaza diciendo “Nunca voy a olvidar esto y tu tampoco lo vas a olvidar”

¿Conseguirá Ayaz ocultar su secreto? ¿Descubrirán que Süreyya ha matado accidentalmente a Suzan? Todo esto y mucho más en el próximo capitulo de Hermanos ¡No te lo pierdas!