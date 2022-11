En el último capítulo de ‘Hermanos’: ¡El mayor secreto de Harika, al descubierto!

Se acaba la semana de ‘Hermanos’ y menuda semana. Seguimos alucinando con todo lo que ha pasado y no podemos tener más ganas de un nuevo capitulazo.

Oğulcan ha vuelto a caer rendido ante Harika. El joven no ha podido evitar no acercarse a ella al ver a la hija de Suzan lo está pasando mal. Oğulcan le dice a la chica, de la que un día estuvo enamorada, que sabe que tanto ella como su madre están pasando por un mal momento económico y que puede confiar en él.

Ella muy asombrada caba confesando su secreto, pero le insiste en que no puede decírselo a nadie.

Doruk sigue enamorado de Asiye hasta las trancas. No supera no estar con ella y, aunque finge que no le importa nada, en el fondo solo desea volver estar a su lado. Por eso cuando se da cuenta que Kaan, el chico nuevo del colegio está cada vez más interesado en ella, entra en acción. Le dice que Asiye es su novia y que solo están pasando una mala racha, pero parece que su plan no le ha salido cómo él esperaba.

Asiye descubre que Kaan está cada vez más distante y que evita hablar con ella. Tras preguntarle que le pasa y enterarse que es por culpa de Doruk, la joven no duda en ir directamente a hablar con él. Muy enfada le dice que él no es quién para decirle con quién o quiñen no tiene que hablar.

Los jóvenes protagonizan con una fuerte discusión que acaba con un bofetón por parte de Asiye a Doruk después de que él le dijese a la cara que no le parece bien que esté tonteando con Kaan cuando, además, no es verdad. ¡Sus celos han vuelto a entrar en acción!

Harika quería humillar a Aybike y a Asiye con un vídeo de ellas limpiando una casa, pero le ha salido el tiro por la culata. Al final ha sido ella quién ha sido humillada. Aybike ha revelado delante de todos que ese vídeo lo grabó Harika porque ahora…¡Vive en su mismo barrio y que es pobre como ellos!

La joven, que al principio o quiere aceptarlo, se va de allí muy enfadada y pensando que ha sido Oğulcan el que se lo ha contado todo a su hermana.

Doruk está muy arrepentido de todo lo que ha pasado con Asiye. Quiere arreglar las cosas con ella y decide mandarle un audio mientras conduce. Algo que no debería haber hecho ya que en ese momento un coche ha chocado contra el suyo. ¿Estará bien?

En su mensaje, con el corazón en la mano, le pedía perdón a Asiye por todo lo ocurrido. ¿Escuchará su mensaje la joven?

Kadir ha vuelto con Cemile después de que la joven haya sido de alta en el hospital. Su familia no ve con buenos ojos que la joven vuelva a vivir con ellos después de que les robase el dinero y todo lo que ha hecho. Orhan lo tiene claro: Si la joven se queda, ya no considerará a Kadir como su sobrino. ¿Qué decisión tomará?

