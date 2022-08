En el último capítulo de ‘Hermanos’: La vida de los Eren toma un nuevo rumbo tras el incidente con su tío Orhan

El último capítulo de ‘Hermanos’ nos ha dejado con muchas ganas de más. Parece que no todo marcha a gusto de todos y, aunque algunos problemas se solucionan, otros solo se hacen más grandes.

Şengül está muy nerviosa con todo lo que le ha pasado a su marido. Orhan estaba siendo operado por el golpe que sufrió la noche anterior cuando intentaba ayudar a sus sobrinos. Se hizo mucho daño y a la mañana siguiente se desplomó en el suelo.

Su mujer trata de buscar culpables a lo ocurrido, y decide culpar a sus sobrinos. No paraba de repetirles que desde que llegaron solo han ocurrido desgracias en la familia. Además, los ha echado del gallinero. Los hermanos Eren ahora no tienen donde ir. ¿Qué van a hacer?

Por suerte en la familia Eren no son todas malas noticias. Los médicos han operado a Orhan y ha salido todo bien. Ya no hay riesgo de que muera o se quede paralítico, ¡y sus hijos y su mujer no pueden estar más contentos!

Fuera del hospital están los hermanos esperando a tener más noticias de su tío. Aybike y Oğulcan han salido a contarles que todo está bien y que Orhan se recuperará. Sin embargo, ellos siguen en la calle y con mucho frío. Su prima les ha dicho que seguro que Şengül se tranquilizará cuando vea a su marido. ¿Podrán volver al gallinero?

En el hospital Şengül se ha llevado una sorpresa: Akif ha ido a ver cómo evolucionaba Orhan. Al principio se ha mostrado muy preocupado por su estado, pero finalmente se han visto cuáles eran sus verdaderas intenciones. Los hermanos han denunciado a Berk, y quiere que le quiten la denuncia pues es el hijo de uno de sus socios y grandes amigos.

A cambio les ha ofrecido una importante cantidad de dinero y, si no lo hacen, Orhan perderá su trabajo y sus hijos serán expulsados del colegio. La labor de Şengül es convencerlos de que la retiren. ¿Aceptarán?

Para los hermanos Eren estos días no han sido nada fáciles. Tampoco para Kadir, que nada más llegar al colegio se ha encontrado con Süsen. El joven ha querido ser sincero con ella. No piensa que su relación pueda llegar a ningún sitio, son demasiado diferentes. No cree que hagan una buena pareja, así que ha decidido romper la relación.

Süsen no da crédito y ha tratado de insistirle en que podrían seguir juntos, pero no ha funcionado. Así que finalmente han quedado como amigos, aunque a la joven no se le haya visto muy conforme.

Los encuentros han continuado para Kadir. Después de hablar con Süsen ha visto a Melisa, que lo estaba buscando tras enterarse de que estaba en el colegio. La joven le ha preguntado si iría a trabajar al día siguiente, y él le ha respondido algo que la ha dejado sin palabras: se van de Estambul.

Al momento Melisa ha abrazado a Kadir y han recordado momentos como la primera vez que hablaron. ¿Podrá superar la joven este duro palo?

Los reencuentros y despedidas han continuado, esta vez con Ömer. El joven ha vuelto a ver a Ayşe, la nueva alumna del colegio Ataman. Ella llegaba al colegio a recoger sus libros cuando Ömer se iba con sus hermanos. Ayşe y él se han despedido, aunque ella no sabe que él no volverá a clase al día siguiente, aunque lo intuye. Los jóvenes han intercambiado los números de teléfono, ¿estarán a tiempo aún de ser la nueva pareja del colegio Ataman?

Está todo muy interesante. ¿Quieres saber cómo continúa? ¡Esta noche no te pierdas un nuevo capítulo de 'Hermanos' en Antena 3 a las 22:45!