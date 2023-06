En el último capítulo de ‘Hermanos’: La tensión entre las primas Eren provoca la ruptura de Berk y Aybike

Los cuchillos volaron en el último capítulo de ‘Hermanos’. La tensión entre los Eren estalló por todos los lados y acabó afectando a la relación con sus allegados. Pero no todo fue malo. De hecho, un personaje nos regaló su mejor momento hasta la fecha.

Después de haber estallado contra Sengül y destrozarle el jardín, Ömer se arrepintió de su comportamiento y decidió pedirles perdón a su tía y a su primo. Aunque Oğulcan le agradeció sus palabras, Sengül no quiso ni mirarle a la cara y le dijo que se olvidaran de que ella era su tía. ¡La guerra no había hecho nada más que empezar!

El momentazo del capítulo nos lo regaló Sevgi. Sengül denunció a sus sobrinos a la policía por haber secuestrado a una anciana y por robarle todo su dinero, pero Sevgi puso en su sitio a la tía de los Eren y se defendió ante los agentes. Hizo ver que estaba más cuerda que nadie y le advirtió a Sengül que, como volviese a meterse en su vida, se las tendría que ver con ella. ¡Todos alucinaron con el poderío de Sevgi!

En el colegio Ataman, Aybike estalló contra su prima cuando el director la escogió como voluntaria para la fiesta de fin de curso. La hija de Sengül estaba cansada de que su prima siempre fuese la mejor en todo y aprovechó la ocasión para recriminarle delante de todos sus compañeros lo que le había hecho. ¿Hasta cuándo durará la guerra entre las primas Eren?

Sengül quiso pagar dos meses por adelantado del alquiler de su casa, pero el encargado de la inmobiliaria le dijo que había una persona muy interesada en su vivienda y que no podría seguir en ella. Con mucho miedo porque pudiese enfadarse con ella, la amiga de Sengül le confesó que la que estaba detrás de todo eso era Gönül y que había sido ella la que le había contado que pretendía demoler el gallinero a cambio de dinero.

La tensión entre las primas Eren acabó salpicando a la relación de Berk y Aybike. La hija de Sengül no entendía que su novio no se parase a pensar en cómo se sentía ella y que, aún por encima, hablase de su relación con Doruk y Asiye. Por eso y porque no cree que pueda llegar a entenderla, Aybike le pidió a su novio un tiempo. ¡No podía seguir con él! ¿Volverán a estar juntos cuando se calmen las aguas entre las Eren?

Por último, Sengül se presentó en el restaurante de Gönul para recriminarle que la intentase echar de su casa. Ella se defendió delante de Orhan contando que su exmujer quería demoler el gallinero para echar a sus sobrinos de casa y eso hizo que la situación se volviese a su favor. Aún así, Sengül le advirtió que, como volviese a meterse en su vida o en la de sus hijos, se lo haría pagar muy caro. ¿Legarán a entenderse estas dos mujeres algún día?

Si quieres saber si las primas Eren harán las paces, si Aybike y Berk volverán a estar juntos o si Sengül tratará de perjudicar una vez más a sus sobrinos… ¡No te pierdas el próximo capítulo!