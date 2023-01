En el último capítulo de ‘Hermanos’: Una ruptura, una declaración de amor y muchas confesiones

¡Mendo capítulo de infarto de ‘Hermanos’! Hemos vivido amores, desamores, engaños y ¡confesiones! Berk está destrozado por su ruptura con Aybike y se cela de su relación con Tolga, que confiesa a Cemile sus sentimientos. Sengül es víctima de un engaño y Süsen no es capaz de mantener más tiempo el secreto sobre la muerte de Kadir.

Para empezar, Aybike decidió terminar su relación con Berk tras escuchar lo que su madre había dicho de su familia. Para no hacerle daño se justificó con un “Ya no me gustas”, dejando al joven destrozado. ¿Habrá reconciliación entre ellos?

Al ver que la relación de Aybike con Tolga ha mejorado e incluso se sonríen, Berk se muere se celos y… ¡le da un puñetazo a su compañero!. El ex novio de Aybike pensaba que le había dejado por él, pero la realidad era muy distinta. ¿Cómo reaccionará cuando descubra los verdaderos motivos de la ruptura?

Tras el altercado con Berk, Tolga se desahoga con Cemile y le confiesa que la única persona en la que él piensa es en ella. Cemile se queda sin palabras ante esta repentina declaración de amor. ¿Estamos ante la nueva pareja del colegio Ataman?

Un juego de sinceridad ha llevado a Süsen al límite y ha estado a punto de confesarle a Ömer la verdad sobre la muerte de su hermano. Kaan lo ha impedido interrumpiendo a la joven en su explicación rompiendo una maceta. ¿Podrá mantener Süsen el secreto mucho más tiempo?

Sengül descubre que el hombre al que le ha decido un poder notarial le ha estafado y le ha quitado su casa. Ahora la tía de los Eren no sólo tendrá que afrontar esta pérdida si no que tendrá que explicarle a su marido ¡por qué tenía el título de propiedad a su nombre!

Harta de las manipulaciones de Kaan, Süsen está dispuesta a contarle a Ömer lo que ocurrió en el accidente en el que Kadir perdió la vida. “Hay algo mucho más importante que tengo que decirte, algo que debes saber y que debí decirte hace mucho”, confesó Süsen a Ömer”

¡Sigue descubriendo esta increíble historia, cada lunes y martes a las 22:45h, en Antena 3!