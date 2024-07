En el último capítulo de Hermanos: Una reconciliación, un robo y un gran secreto...¡a punto de salir a la luz!

A pesar de la pérdida de Suzan y Sengül la familia Eren debe seguir a delante, aunque les cueste. No todo son malas noticias, Nebahat se arrepiente de haber roto con Akif y está deseando volver con el.

Después de todo lo que ha pasado aun le sigue queriendo, aunque todos sabemos que el empresario le ha engañado en varias ocasiones. Ella siempre le perdona, pero le gustaría que su relación fuese sincera y con un final feliz.

Mientras Akif le hace la comida a su sobrina, ella no aguanta las ganas y le dice: “Puedes volver a casa, si todavía quieres”Akif está muy contento con la noticia porque, aunque a veces la cague sigue enamorado de Nebahat.

Ömer no para de vivir acontecimientos muy duros que lo están rompiendo por dentro y no levanta cabeza desde que perdió a su madre. Han pasado muy pocos días y todavía no supera lo ocurrido.

Aun así, decide reunir fuerzas para ir al Concurso de Matemáticas que tanto esperaba ya que se lo prometió a su madre y quiere ganarlo para dedicárselo a ella.

Todos confían en que él es el ganador, aunque el joven Eren no lo tiene tan claro. Finalmente, Ömer gana el ansioso premio y le dedica unas palabras a su madre que nos llegaron al corazón ¡Te lo mereces, Ömer!

El pen donde esta guardado el archivo que desvela toda la verdad sobre quien mato a Ahmet, cae en las manos equivocadas. Tolga, al verlo descubre que Şevval está detrás de todo.

Mientras ve el video recuerda como Sengül dijo que había sido ella la que había contratado a una persona para que cortara los frenos de la furgoneta, pero muy poca gente le creyó porque estaba borracha.

Ahora Tolga sabe toda la verdad ¿Lo contará a todos o guardará el secreto?

Las mentiras tienen las patas muy cortas y a Gokhan se le están acabado las oportunidades para seguir engañando a los demás. Elif ya había advertido a Berk que no creyera nada de su padre, pero para él es imposible darle de lado.

El joven le presta dinero para que monte su propia empresa y el se lo gasta en apuestas. Para no contar la verdad se inventa que le han robado el dinero preocupando a Berk sin importarle nada.

¿Descubrirá el hermano de Elif la otra cara de su padre?

La muerte de Suzan ha dejado secuelas y cabos sueltos que pueden hacer que Akif y Süreyya acaben en la cárcel. Sutan ha grabado todo lo que paso esa noche y amenaza al empresario con contarlo todo.

Al principio Akif no le creía hasta que la mujer de Sado le conto con todo detalle todo lo ocurrido esa misma noche. Sabe con quién iba, sabe que ella se marchó antes, y lo peor de todo: ¡Tiene las pruebas en su móvil!

¿Cederá Akif y conseguirá el dinero para comprar su silencio?

Los Eren están a punto de ser desahuciados porque Sengül puso como aval la casa donde viven para pedir un préstamo. La deuda que tienen que pagar es demasiado grande para la familia que actualmente tienen escasos recursos.

Aybike sin pensarlo dos veces roba un collar para poder pagar la deuda y que se solucione todo, pero lo único que hace es empeorar la situación: La dueña del collar sabe que ha sido ella y va con la policía a su casa para detenerla.

¿Conseguirá la familia el dinero para quedarse en su casa? ¿Contará Tolga todo lo que sabe? ¿Desvelará Sultan el video de la muerte de Suzan? Todo esto y mucho más en el próximo capitulo de Hermanos. ¡No te lo pierdas!