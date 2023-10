En el último capítulo de Hermanos: Una reconciliación, un embarazo y un terrible accidente

El nuevo capítulo de Hermanos ha venido cargado de sorpresas: una reconciliación entre Asiye y Doruk, el posible divorcio entre Gönül y Orhan y... ¡el terrible accidente de Leyla! ¿Quieres descubrir todo lo que ocurrió? ¡Allá vamos!

Doruk ha visionado un video en el que se ve a Nebahat visitando el taller en el que trabaja Asiye; a pesar de que ella lo ha negado más de una vez. El joven Atakul, al darse cuenta de que su madre le ha mentido, no ha podido evitar echárselo en cara: “Me has roto el corazón, que lo sepas”.

Después, el novio de Asiye empieza a meter todas sus pertenencias en una maleta y le anuncia a su madre su intención de abandonar su casa. “Te deseo que seas muy feliz con tus tejemanejes”, espeta Doruk como colofón.

El joven Atakul se ha dado cuenta de su error y ha intentado enmendarlo, por lo que ha ido a casa de Asiye a pedirle perdón. Al principio, ella no quería escucharle; sin embargo, la joven Eren al ver a su novio durmiendo en la calle, se ha compadecido de él y le ha llevado una manta.

Con ese gesto, Doruk se ha dado cuenta de que la hermana de Ömer todavía le quiere. “Todo es blanco y negro cuando no estoy contigo”, le afirma el hijo de Nebahat a su novia. Asiye, enternecida por el momento, le dice que lo único que le pide es que no vuelva a desconfiar de ella y... ¡le acaba perdonando!

Orhan se ha dado cuenta de que Gönül ya no le hace feliz. Además, el enterarse de que no quiso ayudar a Sengül al verla caer por el barranco, el tío de los Eren ha tomado una decisión: ¡se va a divorciar de su mujer!

“No quiero saber nada de ella”, espeta Orhan. Sin embargo, el hombre está preocupado porque no sabe dónde va a poder vivir. Sengül, que no puede permitir que su exmarido se quede en la calle, ¡le ofrece su casa!

Orhan, entonces, ha acudido al restaurante de su mujer para darle la noticia. Sin embargo, parece que ella también tiene algo que comunicarle. La mujer está muy contenta, con los ojos visiblemente llorosos y le indica a su marido que tome asiento. “Vamos a ser padres”, anuncia la madre de Afra con una gran sonrisa

Ömer ha podido celebrar su cumpleaños con los Eren, su familia biológica y sus amigos. Sin embargo, como siempre, Sarp ha intentado arruinarlo todo irrumpiendo en el club. El joven Eren no va a permitir que haya una escalada de tensión y da la fiesta por terminada, pero Ahmet le detiene.

El señor Yilmaz le intenta dejar las cosas claras a Sarp: le guste o no, Ömer es también su hijo y va a estar ahí para él las veces que hagan falta. "Puedes venir a vivir a casa con tus hermanas", afirma Ahmet.

Süsen cada vez tiene más miedo de que Leyla le cuente a su novio la verdad y, después de la fiesta le advierte: ¡quiere que se aleje de él! Sin embargo, la hermana de Tolga no piensa quedarse callada.

“Si quisieras a Ömer, no ocultarías como murió su hermano”, espeta Leyla. Süsen, que no puede permitir que eso ocurra, empieza un forcejeo con su interlocutora... ¡que acaba rodando por las escaleras y con un fuerte golpe en la cabeza! Además, ¡Sarp ha visto todo!

¡No nos esperábamos nada de esto! ¡Menudo capitulazo! ¿Se recuperará Leyla del accidente? ¿Acabará Süsen contándole la verdad a su novio? ¿Se divorciarán Gönül y Orhan? ¡Demasiadas incógnitas! ¡No podemos esperar al próximo capítulo de Hermanos!