En el último capítulo de 'Hermanos': El plan de Nebahat y Suzan no sale como ellas esperaban

Se termina una semana más de 'Hermanos' y... ¡Madre mía! Cuántas peleas, encuentros, reconciliaciones y momentos hemos vivido. ¡Los repasamos todos!

Melisa llevaba un tiempo diciéndole a Kadir que sentía que no le importaba nada... ¡Y no ha aguantado más! La joven siente que su novio está a otra cosa y sobre todo con Cemile. Después de darle varios avisos, ha tomado una drástica decisión: le ha dejado. ¡Madre mía!

Pero Kadir no quería dejar las cosas así. Él está enamorado de Melisa y no está dispuesto a perderla para siempre. El joven ha ido a su casa y con la ayuda de Kaan ha hablado con ella. ¡Le ha pedido perdón! Y le ha rogado una segunda oportunidad, le ha dicho que solo está enamorado de ella y nadie más... ¡Y la querrá siempre! Además, le ha aclarado que Cemile es como una hermana, no siente nada más. ¡Y Melisa le ha perdonado! ¡Le ha dado una segunda oportunidad!

La relación entre Berk y Aybike sigue viento en popa. Los jóvenes son muy felices juntos y eso crea unos celos terribles en Tolga... ¡Quiere separarles! Por ello, ha intentado que Orhan pillara a los tortolitos. El padre de Aybike no tiene ni idea de que su hija sale con un joven que le dio una paliza... ¡Madre mía! ¡Casi les pilla! ¿Qué habría pasado si se hubiese dado cuenta de su relación?

Doruk está pasando un momento extraño, el joven ha comenzado a trabajar en un restaurante... ¡Algo nuevo para él! Pero en su segundo día... ¡Le han despedido! ¡Por culpa de Akif! Su padre quiere que vuelva a casa y que deje de trabajar, no quiere que viva su vida. ¡Madre mía! Le ha dado mucha impotencia al joven. ¿Qué hará ahora?

Por su parte, el plan de Nebahat y Suzan es todo un fracaso. ¡Akif lo sabía todo! Kaan escuchó a Nebahat y le puso sobre aviso. Por ello accedió a ir de pesca con él.

Akif se fue enterando de todo, y cuando Suzan fue a su habitación... ¡Fingió! Las mujeres no han dado crédito al oír esto. Además, se ha encargado de eliminar todas las pruebas que le situaban con Suzan en la habitación, ha sobornado al hotel... ¿Qué van a hacer ahora? ¡Su plan ha fracasado!

Ömer se ha vuelto a ver en un embrollo. Vio a unos hombres robar objetos de una mudanza en la que trabajó y le han pedido ayuda para que los identifique. Cuando ha llegado a la sala policial, se ha encontrado a Doruk y Oğulcan! ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué son sospechosos del robo? ¿Conseguirán demostrar su inocencia?

