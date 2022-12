En el último capítulo de ‘Hermanos’: Melisa en shock tras el accidente mientras Kadir lucha por su vida

¡Cuántas emociones hemos vivido en este capítulo! ¡Seguimos con el corazón en un puño tras el accidente de Kadir!

Kadir ha decidido enfrentarse a Akif tras descubrir, gracias a Kaan, que él...¡mató a su padre! Fuera de sí empieza a pegarle hasta que se da cuenta que no puede rebajarse y que es mejor que no se tome la justicia por su mano. Entonces le dice que irá a la policía para denunciarlo y que les enseñará el vídeo que demuestra que no hay dudas que es un asesino.

Akif no va a permitir que Kadir se salga con la suya y, junto con Kaan van detrás de él para detenerlo. El joven que va a gran velocidad en la moto de Mazlum es embestido por otro coche y cae en el suelo inconsciente. Ese coche es el de Süsen y la que conduce es…¡Melisa! La joven, que conducía sin carnet de conducir, se queda en shock al descubrir quién es la persona que esta tirada en el suelo. ¿Sobrevivirá?

Akif decide llevarse a Melisa del lugar del accidente para evitar que la relacionen con el mismo. Después, lleva a Kadir del hospital, pero antes el roba de su chaqueta el USB con las imágenes en las que se veía que él mató al padre de los Eren. No contento con eso, decide romper el pendrive para que nadie más descubra su gran secreto. ¡Ahora solo lo saben Kaan y Kadir que, si despierta, lo contará todo!

Kaan no puede evitar sentirse culpable. Él le enseñó a Kadir el USB con las imágenes lo que provocó que este llegase al límite y fuera a buscar a Akif para hacerle pagar por todo lo ocurrido. El joven cree que, si no se lo hubiera enseñado, el accidente podría haberse evitado.

Doruk ha vuelto a casa y se ha encontrado a Kaan, de nuevo, allí y…¡con sus padres! El joven no entiende nada ya que hace tan solo unas horas, Akif le había echado de allí y también del colegio. Lo que el joven Atakul no puede ni imaginarse es que Kaan se ha convertido en el cómplice de su padre y que ambos están encubriendo a Melisa tras lo ocurrido en el accidente de tráfico por el que Kadir está muy grave.

La esperanza es lo último que se pierde y si no que se lo digan a Asiye. La joven cree que Kadir, que sigue inconsciente y muy grave, ha movido los dedos. Los médicos, en cambio, le dicen que lo más probable es que se trate de un acto reflejo de los músculos y que su hermano no parece que vaya a despertar. Nosotros nos unimos a Asiye y no perdemos la esperanza de que nuestro Kadir vuelva a abrir los ojos.

¡Sigue descubriendo cómo continúa esta historia, el lunes y martes en Antena 3! ¡Y si no puedes esperar…adelántate a la emisión de los próximos capítulos de ‘Hermanos’ con ATRESplayer PREMIUM!