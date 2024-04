En el último capítulo de Hermanos: la llegada de Süreyya, la madre de Süsen, revoluciona a Akif y a Yaman

Seguimos en shock con todo lo que ha pasado en el último capítulo de Hermanos. Ha habido confesiones, enfrentamientos, nuevas incorporaciones y un accidente que nos ha dejado con el alma en vilo. Lo repasamos todo.

Sarp se ha dado cuenta de que a su hermana le gusta Mahir o Tolga y no ha dudado en preguntárselo. Aunque la joven se ha resistido, finalmente le ha acabado confesando que está enamorada de....¡Mahir, el nuevo alumno del colegio! Yasmin ha ido más allá y le ha dicho a su hermano que está dispuesta a todo para conquistarlo. ¿Lo conseguirá?

Mahir se ha convertido en el ángel de la guarda de Asiye. La joven ha conseguido un nuevo trabajo cuidando a una mujer mayor, pero ella se niega a comer y a tomarse las medicinas. Solo consigue que le haga caso cuando Mahir se presenta en su casa para darle un libro que se le había olvidado. La anciana confunde a su compañero con su hijo y solo así consigue que le haga caso. Asiye se siente muy agradecida con Mahir y empieza a verle con otros ojos. ¿Podrán llevarse bien y ser amigos?

Süsen está en una nube desde que ha vuelto con Ömer. Solo hay una persona que puede manchar esa felicidad y no es otra que Lydia. La joven es consciente de que a la prima de Tolga y nueva compañera del Ataman le gusta su novio y no duda en plantarle cara y dejarle las cosas claras. Sabe cuáles son sus intenciones y le deja claro que ella es su novia y hasta...¡llegan a las manos! Parece que la guerra entre ambas por el amor de Ömer, no ha hecho más que comenzar.

Fatma no está dispuesta a renunciar a su familia y la madre de Orhan se las ingenia para quedarse en casa de los Eren. La mujer se inventa que ha salvado a Umutcan, el pequeño e la familia, de un posible secuestro. Miente a su familia y les dice que le han golpeado por salvar a su nieto. Su familia le insiste a Orhan en que tenga piedad y que deje la mujer se quede con ellosy más ahora que ha salvado la vida del bebé. A Orhan le da pena y finalmente acepta que su madre se quede con ellos. ¿Qué esconde en realidad Fatma?

Akif se ha quedado sin palabras al cruzarse en Ankara con una misteriosa mujer: Süreyya. El empresario se ha quedado prendado de su belleza y no puede creerse que esa mujer sea la misma que acompaña a Yaman en una cena de negocios y mucho menos podía imaginarse que además fuese...¡la madre de Süsen!

La mujer siempre ha vivido en el extranjero, pero ahora ha vuelto a Estambul y parece que está interesada en...¡Yaman! Aunque parece que también empieza a coquetear con Akif. ¿Provocará un enfrentamiento entre ambos socios?

La anciana a la que cuida Asiye se ha dejado el gas abierto y provoca que la joven Eren se desplome en el suelo quedándose inconsciente intoxicada. Mahir, que lo ve todo desde la ventana, intenta socorrerla, pero no es capaz de abrir ni la puerta ni las ventanas para acceder la casa. Su desesperación empieza a aumentar por momentos. ¿Conseguirá salvar a Asiye o será demasiado tarde?

Cuántas incógnitas por resolver. No podemos esperar más para un nuevo capitulazo de Hermanos. ¡Descubre cómo continúa todo el lunes y martes en Antena 3!