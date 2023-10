En el último capítulo de Hermanos: Los Eren dan la bienvenida al mundo al pequeño Umutcan

Los Eren, por fin, vuelven a conocer la felicidad... ¡han dado la bienvenida al pequeño Umutcan! Sin embargo, como siempre, entre tanta dicha hay algo que no sale como esperaban. ¡Repasemos todo lo ocurrido!

Tras su aparatosa caída, Sengül se ha puesto de parto. La madre de Aybike empieza a gritar pidiendo ayuda, ya que Gönül - a pesar de haber presenciado todo lo ocurrido – no socorre a su enemiga. Afortunadamente, Akif se topa con Sengül y llama a Orhan para comunicarle que va a ser padre.

Tras el susto, Sengül y Orhan se convierten en padres por tercera vez. Toda la familia está muy feliz con la llegada del pequeño al mundo, al que deciden llamar Umutcan. Umut significa esperanza; pero para que sea igual de guapo y tenga un gran corazón, como su hermano mayor, le añaden: can. ¡El joven o puede estar más emocionado con el nombre!

Afra está enamorada de Sarp y quiso impresionarle, comprándose las últimas zapatillas de moda. Lo que no se podía imaginar que esas zapatillas… ¡eran falsas! El hijo de Ahmet no deja de ridiculizarla por ello.

Oğulcan, que no puede soportar que se metan con ella, se enfrenta a Sarp para defender a su amada. Lo que nadie se esperaba era que Tolga saltase a defender a su amigo. ¡Nos encanta que se lleven tan bien!

Suzan está muy disgustada porque Nebahat ha decidido despedir a Ömer por una tontería. El empresario, que cada vez se siente más cerca de su hijo, le ha pedido explicaciones a Nebahat... ¡ella contrató a Akif!

Tras un largo discurso en el que le echa en cara que no puede despedir a alguien solo por no limpiar una mesa. El señor le comunica su decisión a la madre de Doruk: "Voy a volver a contratar a Ömer". ¿Es este el inicio de una relación padre-hijo extraordinaria?

Akif, por su parte, no cambia y quiere volver a ser rico. Para conseguirlo, esta vez, ha decidido chanatjear a Gönül... ¡vio como decidió no ayudar a Sengül! Le amenaza con contarle todo a Orhan si no le da una suma importante de dinero. ¿Aceptará Gönul el trato?

La que no está teniendo tan buena suerte es Asiye. La joven Eren ha intentado explicarle a su novio, de nuevo, que su madre está detrás de su despido... ¡pero Doruk no la cree!

Lo que nadie se esperaba es que Nebahat tuviese un nuevo plan para separar a la pareja. Madre e hijo acuden a la fábrica textil y el jefe de Asiye, en vez de contar la verdad, vuelve a contratar a la hermana de Ömer, por lo que la exmujer de Akif se hace la heroína.

La joven Eren, que es consciente de que es un plan de la madre de su novio, rechaza la oferta. Doruk se presenta en su casa defendiendo, una vez más, a Nebahat y Asiye se queda muy dolida y decepcionada: “Tu madre está conspirando contra mí”.

¡Menudo capitulazo! Esperamos que Umutcan lleve, de verdad, esperanza a toda la familia. ¿Contará Akif la verdad sobre Gönül?¿Qué pasará con #AsDor?¿Ahmet y Ömer empezarán a llevarse bien? ¡No podemos esperar al próximo capítulo!